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В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов

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Фото: REUTERS/Lawrence Bryant
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В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.

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Инцидент произошел в городе Сент-Луис (штат Миссури) в июне. Марк Маклоски и его жена Патришиа направили на толпу участников протеста автомат и пистолет, когда те направлялись к дому проживающего поблизости губернатора штата.

По словам главного прокурора Сент-Луиса Кима Гарднера, подобная демонстрация оружия незаконна. Супругам грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

В свою очередь адвокат пары заявил, что никакого преступления не совершалось. По словам Маклоски, они опасались за свою жизнь, так как протестующие снесли ворота частного квартала и ворвались на его улицу.

С критикой действий городского прокурора выступил и президент США Дональд Трамп.

В конце мая в США начались массовые акции против расизма на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими. Вскоре митинги переросли в столкновения с полицией, мародерства и вандализм. В некоторых американских городах активисты начали сносить памятники историческим личностям.

Трамп пообещал суровое наказание всем, кто устраивает беспорядки.

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