Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова рассказала о жизни до кино

Звезда сериала «Чики» и авантюрной драмы «Люби их всех» Алена Михайлова — сейчас одна из самых востребованных молодых актрис. О своей жизни до кино артистка рассказала в интервью «Известиям».

По словам Михайловой, она занималась разной деятельностью, чтобы заработать на поездку в Москву, когда жила в Перми, в том числе была аниматором, бебиситтером и даже крутила купаты в мясном цехе одного ресторана. Тогда артистке не было даже 18 лет. Помимо этого, она также работала в кафе, где мыла посуду и убирала мусор на улице.

«Посуду в кафе мыла, мусор убирала — идешь по району, где тебя все знают, и собираешь всё, что за ночь осталось после того, как люди прекрасно провели время. Однажды увидела хороших знакомых и просто закрылась какой-то картонкой, чтобы не узнали. Было немного стыдно. Хотя чего стыдиться?» — рассказала актриса.

Одной из своих самых приятных работ до кино Михайлова считает мороженщицу. Девушка рассказала, как во время работы в Перми сладости у нее покупали люди прямо с балконов: на веревках ей спускали пакет с деньгами, а назад поднимали уже с мороженым.

«Прикольная работа. Заодно можно было за людьми наблюдать. Обожаю это делать», — отметила артистка.

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«Была и аниматором, и бебиситтером и даже крутила купаты в ресторане»