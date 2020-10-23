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Прорвавшегося к Рейхстагу Героя СССР с почестями похоронили в Самаре

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Похороны Героя СССР Владимира Чудайкина, который на танке прорвался к зданию Рейхстага в мае 1945 года, прошли в Самаре у мемориала «Аллея Славы». Воинские почести при погребении отдал почетный эскорт Самарского гарнизона, сообщили в Минобороны в четверг, 22 октября.

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Как говорится в сообщении ведомства, военный оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, салютное подразделение осуществило три выстрела, после чего взвод почетного караула прошел перед могилой героя торжественным матчем.

Отмечается, что командование Центрального военного округа и управление 2-й общевойсковой армии в Самарской области выразили соболезнования в связи с кончиной ветерана.

Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, солдаты которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. В пресс-службе правительства региона рассказали, что 1 мая 1945 года его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага.

После окончания войны Чудайкин продолжил службу в Вооруженных силах СССР, а затем устроился на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет. Владимир Чудайкин скончался 20 октября на 96-м году жизни из-за обострения хронических заболеваний.

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