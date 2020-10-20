В Самаре скончался прорвавшийся к Рейхстагу в 1945 году герой СССР

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, в 1945 году прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага, скончался в Самаре на 96-м году жизни, сообщает во вторник, 20 октября, пресс-служба правительства региона.

«Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата: ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин», — говорится в публикации.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он с детства знал историю подвига Чудайкина, а в последствии гордился личным знакомством с Героем.

«Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам», — подчеркнул он.

Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, солдаты которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. В пресс-службе правительства региона рассказали, что 1 мая 1945 года его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага.

После окончания войны Чудайкин продолжил службу в Вооруженных силах СССР, а затем устроился на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет.