Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе
Происшествия
Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой
Общество
США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье
Армия
Минобороны не поддержало предложение Минфина сократить численность ВС

В Самаре скончался прорвавшийся к Рейхстагу в 1945 году герой СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, в 1945 году прорвавшийся на танке к зданию Рейхстага, скончался в Самаре на 96-м году жизни, сообщает во вторник, 20 октября, пресс-служба правительства региона.

«Танцует наше счастье»: обнародованы дневники фронтовых бригад
Выставка Музея имени Бахрушина в усадьбе Островского посвящена артистам на войне

«Самарскую область, всю Россию постигла тяжелая утрата: ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества, Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин», — говорится в публикации.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он с детства знал историю подвига Чудайкина, а в последствии гордился личным знакомством с Героем.

«Его отличали твердость характера, глубочайшая порядочность, нравственный стержень, верность принципам», — подчеркнул он.

Владимир Иванович Чудайкин был последним живым Героем Советского Союза 3-й ударной армии, солдаты которой водрузили знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. В пресс-службе правительства региона рассказали, что 1 мая 1945 года его танк, уничтожая огневые точки противника, прорвался к зданию Рейхстага.

После окончания войны Чудайкин продолжил службу в Вооруженных силах СССР, а затем устроился на Куйбышевский металлургический завод, где проработал почти 40 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020