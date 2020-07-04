«Танцует наше счастье»: обнародованы дневники фронтовых бригад

Пока большинство открывшихся музеев предлагает для осмотра действующие экспозиции, Бахрушинский приглашает на новую выставку «Дневники фронтовых бригад». Готовили ее к 75-летию Победы, но открыли только сейчас. В частях Красной армии действовало более 4 тыс. театрально-концертных и цирковых бригад, многие со звездным составом. Боевой дух солдат поднимали Галина Уланова, Ольга Лепешинская, Аркадий Райкин, Валентина Серова, Лидия Русланова, Нина Сазонова… «Известия» изучили дневники, которые по заданию Центрального театрального музея вели руководители артистических коллективов.

Идея сохранить для потомков информацию о том, чем и как жили театры в трагический для страны период, принадлежала хранителю Бахрушинского музея Вениамину Ермолаеву. Человек педантичный, основательный, он с первых дней войны вел записи о буднях коллег-музейщиков.

— Ермолаев пишет, что во время битвы за Москву немецкие бомбы падали в соседних от музея дворах на Татарской улице, — рассказал генеральный директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов. — Коллектив же не бросил свой пост, а просто делал то, что должно. Вставляли в окна выбитые взрывной волной стекла, заколачивали их щитами, штукатурили стены пострадавшего зимнего сада, ремонтировали крышу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По примеру своего хранителя музейщики выступили с инициативой фронтовых дневников для концертных бригад. Их раздали коллективам, отправляющимся на войну, и попросили как можно подробнее фиксировать жизнь вне родных стен.

В частях Красной армии действовало более 4 тыс. театрально-концертных и цирковых бригад и 25 фронтовых театров. В их составе были как молодые артисты, так и те, кто уже составил славу отечественного искусства. Фронтовые тяготы артисты переносили наравне с бойцами. Нина Сазонова, попав в окружение, единственная из всей бригады выжила. Звезда мюзик-холла и Театра Сатиры Валентина Токарская попала в плен. Вернувшись в 1945 году в Москву, была осуждена «за сотрудничество с врагом» и провела несколько лет в ссылке, играла в Воркутинском лагерном театре.

Дневники от бахрушинцев получили коллективы из Москвы, Ленинграда, Сталинабада (Душанбе), Ташкента, Воронежа, Свердловска, Костромы, Одессы и других городов.

По словам Дмитрия Родионова, всего было выдано 253 экземпляра, часть из них вернулась. В архивно-рукописном отделе Бахрушинского музея сохранилось более 70 единиц военных записей. Самый объемный и подробный дневник принадлежит фронтовому театру «Искра», который возглавлял режиссер Григорий Александрович Палин. Этот коллектив называли сводной группой передового советского искусства, а основу его составляли артисты из Театра имени Ленинского комсомола. В июне 1941-го они добровольцами пошли в народное ополчение и там создали ансамбль, выступали перед отправлявшимися на фронт бойцами. С сентября в коллектив «Искры» вошли также артисты Большого театра и столичного Театра оперетты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дневник искровцев размещен в центре экспозиции. Пожелтевшие от времени листки с лаконичными записями. «Ночью добирались в товарном вагоне. Сильно бомбили. На станции нас никто не встретил, в городе паника». «Выезд в инженерную часть. Инженеры построили в огромном сарае чудесный театр с обширной сценой и большим партером, а также подумали и об актерах, сделав им две удобных комнаты за сценой». В тетрадку вложены письма бойцов, написанные под впечатлением от концертов. «Мне особенно понравилась молодежная плясовая в исполнении Талаловой и Казанской. Когда смотрел, как танцовщицы легко порхали по сцене, мне показалось, что это танцует наше счастье». «Вы делаете огромное дело. Своим замечательным оружием — звонкой боевой песней, острым словом, музыкой — вы вместе с нами громите немецко-фашистских захватчиков».

Тут же записочки-просьбы: «Просим исполнить «Синенький скромный платочек»», «Спойте частушки». И фотографии 10 на 15 см, где Лидия Русланова поет для солдат с грузовика, Валентина Серова играет в спектакле Театра Моссовета «Русские люди», Борис Ливанов — в постановке «Фронт» по пьесе Корнейчука.

Архивные фото музей нечасто достает из своих запасников, дневной свет вредит их сохранности. А вот фронтовые афиши сохранились лучше. На них крупными буквами написаны имена артистов Большого театра: Мария Максакова, Михаил Габович, Ольга Лепешинская, Галина Уланова. Регалии выступающих, наоборот, помечены мелким шрифтом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Имя артиста было важно, а не заслуги, — вспоминает бывший солист Большого театра Андрей Милошевич Шавель. — Эта выставка — как возвращение на десятки лет назад. Гляжу и поверить не могу глазам своим — это мой учитель Петр Андреевич Гусев. Афиша 1943 года. В это время прорвали кольцо блокады, и мы были счастливы, что наконец-то ленинградцев смогут эвакуировать. Я помню всех, кто из театра ушел на войну, и всех вернувшихся. Их было немного...

Познакомиться с героическим прошлым отечественной сцены можно в Доме-музее А.Н. Островского на Малой Ордынке (филиал Бахрушинского музея) до 16 августа.