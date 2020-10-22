Прямой эфир

Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Завершен комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4. В ходе тестовых пусков подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии.

Со скоростью гиперзвука: «Циркон» впервые прошел комплексные испытания
В ходе пуска протестировали систему управления и головку самонаведения ракеты

Испытания С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Способность поражать гиперзвуковые цели «трехсотый» комплекс получил благодаря новой, созданному специально для него боеприпасу, который имеет гиперзвуковую скорость и может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 км.

«Серия комплексов С-300В2 и С-300В4 изначально разрабатывались для противоракетной обороны на театре военных действий. Сейчас испытывается ракета нового поколения, которая на долгие годы обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения. У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле», — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

С-300В4 считается прорывным комплексом защиты от любых видов воздушного нападения. Возможности этой ЗРС позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем может классическая «трехсотка». Это заметно отодвигает зону поражения воздушных целей. Новые системы могут гарантированно перехватывать головные части ракет средней дальности. В составе ЗРС есть специальные узконаправленные радары и пусковые установки с возможностью поражать баллистические ракеты.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не одним Махом: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020