Российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Завершен комплекс испытаний зенитной ракетной системы С-300В4. В ходе тестовых пусков подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения. В частности, речь об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии.

Испытания С-300В4 проходили в несколько этапов, в том числе, в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Способность поражать гиперзвуковые цели «трехсотый» комплекс получил благодаря новой, созданному специально для него боеприпасу, который имеет гиперзвуковую скорость и может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 км.

«Серия комплексов С-300В2 и С-300В4 изначально разрабатывались для противоракетной обороны на театре военных действий. Сейчас испытывается ракета нового поколения, которая на долгие годы обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов вооружения. У вероятного противника никаких шансов нет. А что касается американских заявлений об их гиперзвуковом оружии, то их разработок еще никто не видел в деле», — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

С-300В4 считается прорывным комплексом защиты от любых видов воздушного нападения. Возможности этой ЗРС позволяют прикрывать от ударов с воздуха в два-три раза большую площадь, чем может классическая «трехсотка». Это заметно отодвигает зону поражения воздушных целей. Новые системы могут гарантированно перехватывать головные части ракет средней дальности. В составе ЗРС есть специальные узконаправленные радары и пусковые установки с возможностью поражать баллистические ракеты.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Не одним Махом: российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты