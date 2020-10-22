Системы ПВО Израиля перехватили выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную по стране из сектора Газа. Об этом 22 октября заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Две ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

2 rockets were just fired at Israel from Gaza.



The IDF’s Aerial Defense Systems intercepted one of the rockets. pic.twitter.com/ZGm6RXPVoi — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2020

20 октября сообщалось, что из сектора Газа была выпущена одна ракета по Израилю, которую перехватили системы ПВО. В результате обстрела сирены воздушной тревоги сработали в прилегающих к сектору Газа районах.

Палестинские радикалы из сектора Газа подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля 16 октября. Тогда ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось.

Незадолго до атаки израильские военные распространили предупреждение о возможном ракетном ударе.