Израильский «Железный купол» перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную по стране из сектора Газа. Об этом 20 октября заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — передает сообщение военного ведомства ТАСС.

По информации военных, в результате обстрела сирены воздушной тревоги сработали в прилегающих к сектору Газа районах.

Палестинские радикалы из сектора Газа подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля 16 октября. Тогда ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось.

Незадолго до атаки израильские военные распространили предупреждение о возможном ракетном ударе.

Последний раз ракеты из сектора Газа по Израилю были выпущены 5 октября.