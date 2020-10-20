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Израильский «Железный купол» перехватил выпущенную из сектора Газа ракету
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Израильский «Железный купол» перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

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Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную по стране из сектора Газа. Об этом 20 октября заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — передает сообщение военного ведомства ТАСС.

По информации военных, в результате обстрела сирены воздушной тревоги сработали в прилегающих к сектору Газа районах.

Палестинские радикалы из сектора Газа подвергали ракетному обстрелу территорию Израиля 16 октября. Тогда ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось.

Незадолго до атаки израильские военные распространили предупреждение о возможном ракетном ударе.

Последний раз ракеты из сектора Газа по Израилю были выпущены 5 октября.

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