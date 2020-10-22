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Трамп высказал свое мнение о медицинских масках

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Президент США Дональд Трамп «ничего против масок не имеет» и считает, что они эффективны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, опубликованному в четверг, 22 октября.

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«Это очень сложная тема я чувствую, что маски, возможно, работают, но определенно необходимо держать определенную дистанцию <...> Но я бы сказал, маска работает, я ничего против масок не имею и я говорил людям носить маску», — сказал американский лидер.

23 сентября Трамп говорил, что его отношение к медицинским маскам «где-то посередине». Он тогда также добавил, что в некоторых обстоятельствах не носит их.

Трамп регулярно пренебрегал ношением маски. В начале пандемии он заявил, что эта атрибутика не подходит ему по статусу, однако позже выступил в поддержку подобной защитной меры. Он отметил, что в маске похож на героя американского вестерна.

По данным Worldometer на 22 октября, в США выявлено свыше 8,6 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 227 тыс. летальных. С начала пандемии в стране выздоровели больше 5,6 млн человек.

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