Добровинский прокомментировал смягчение приговора Ефремову
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым рассказал в четверг, 22 октября, об отношении к решению Мосгорсуда смягчить приговор артисту.
«У меня задача была доказать вину Ефремова, я это сделал и получил от потерпевших благодарность. Я всегда говорил, что не буду оспаривать приговор, приму как есть», — цитирует юриста НСН.
Добровинский добавил, что не знает, какие действия предпримет семья погибшего водителя Сергея Захарова.
«А что теперь должна делать потерпевшая сторона? Ужинать, наверное, будут через час-полтора», — сказал он.
При этом адвокат Владимир Васильев заявил, что защита Ефремова намерена и далее обжаловать приговор, на этот раз в кассационном суде.
Ранее в этот же день Мосгорсуд смягчил на полгода приговор Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщает телеканал «360». Теперь артисту предстоит отбыть 7,5 года в колонии общего режима.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.
Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.