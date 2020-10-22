Добровинский прокомментировал смягчение приговора Ефремову

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым рассказал в четверг, 22 октября, об отношении к решению Мосгорсуда смягчить приговор артисту.

«У меня задача была доказать вину Ефремова, я это сделал и получил от потерпевших благодарность. Я всегда говорил, что не буду оспаривать приговор, приму как есть», — цитирует юриста НСН.

Добровинский добавил, что не знает, какие действия предпримет семья погибшего водителя Сергея Захарова.

«А что теперь должна делать потерпевшая сторона? Ужинать, наверное, будут через час-полтора», — сказал он.

При этом адвокат Владимир Васильев заявил, что защита Ефремова намерена и далее обжаловать приговор, на этот раз в кассационном суде.

Ранее в этот же день Мосгорсуд смягчил на полгода приговор Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщает телеканал «360». Теперь артисту предстоит отбыть 7,5 года в колонии общего режима.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был нетрезв.

Суд 8 сентября признал актера виновным в аварии и приговорил к восьми годам колонии. Также Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.