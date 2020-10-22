Санитайзеры впервые установили в подъездах жилого дома в Волгограде

Первые общественные санитайзеры появились в одном из многоквартирных домов в Дзержинском районе Волгограда. В качестве ноу-хау сотрудники управляющей организации установили во всех подъездах МКД дозаторы с дезинфицирующим средством.

Жильцы говорят, что никогда такого не видели ранее и не ожидали таких действий от своих управдомов, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». В целом по Волгоградской области управляющие жилым фондом организации получили недавно 30 т дезинфицирующих средств. УК используют их для обязательной обработки мест общего пользования в подъездах.

По данным на 7 октября, аппаратами с антисептиком в московском метро с момента их установки воспользовалось более 200 млн раз. В среднем за день руки дезинфицируют 2 млн человек, примерно каждый третий пассажир метро. Наиболее активно используются аппараты на станциях «ВДНХ», «Киевская» (Арбатско-Покровская линия) и «Царицыно».