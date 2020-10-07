Санитайзерами в метро воспользовались 200 млн раз

Аппаратами с антисептиком в московском метро с момента их установки воспользовались более 200 млн раз. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в среду, 7 октября.

В среднем за день руки дезинфицируют 2 млн человек, примерно каждый третий пассажир метро, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Наиболее активно используются аппараты на станциях «ВДНХ», «Киевская» (Арбатско-Покровская линия) и «Царицыно».

Установка бесконтактных санитайзеров в московском метро началась в конце апреля. Сейчас они есть на всех станциях. Директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков заявил, что аппараты останутся и после завершения пандемии коронавируса.

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