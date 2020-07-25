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Санитайзеры в московском метро останутся навсегда

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Санитайзеры, установленные на входах в метро, станции Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), останутся навсегда. Об этом 25 июля заявил директор ГБУ «МосТрансПроект» Александр Поляков.

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«То, что останется навсегда — это санитайзеры. Ношение масок и перчаток временно остаётся, пока все страны мира говорят, что будет продлено до конца года, и дальше осенний период покажет необходимость», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Полякова, общественный транспорт во всем мире не был готов к пандемии коронавируса, из-за чего «много делалось хаотичных движений». При этом многие страны мира, приняли меры, оставшиеся еще со времен Советского Союза, а Москва, свою очередь, перенимала опыт других городов».

«Например, у нас те же водители огорожены. Если вы были в Италии или Испании, где водитель напрямую общается с пассажиром и передаёт деньги из рук в руки, у нас уже заранее была бесконтактная система оплаты, у нас заранее был водитель, который огорожен, не надо было вешать цепочки или натягивать клейкую жёлтую ленту», — отметил он.

С 13 июля Москва перешла на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, с понедельника москвичам необязательно носить маски на улице, однако остается в силе масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Также с этого дня столичные вузы снова начали принимать студентов и абитуриентов. Кроме того, возобновилась работа парков аттракционов, летних лагерей, детских секций и кружков, при условии, что число посетителей будет составлять 50% от максимальной вместимости площадок.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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