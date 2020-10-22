Credit Suisse оценил ухудшение благосостояния людей во время пандемии

Благосостояние людей в мире по итогам II квартала 2020 года несколько выросло по сравнению с концом 2019 года, но уровень в расчете на взрослого человека незначительно снизился. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Wealth Report банка Credit Suisse.

По данным швейцарских банкиров, если бы не пандемия коронавируса, то в расчете на душу населения мировое благосостояние выросло бы с $77,3 тыс. в начале года до $78,4 тыс. к концу июня. Однако средний уровень благосостояния снизился до $76,9 тыс.

«Учитывая ущерб, нанесенный COVID-19 мировой экономике, удивительно, что благосостояние домохозяйств почти не пострадало», — отметил экономист и автор исследования Энтони Шоррокс.

По его словам, первоначально последствия пандемии ощущались главным образом через резкое снижение мировых цен на акции, но когда действия правительств и центральных банков стали давать результат, цены на акции начали расти.

Рост объема сбережений специалисты объяснили карантинными мерами и другими ограничениями из-за пандемии, вызвавшими снижение расхода средств, в сочетании с отсрочками арендной платы и ипотеки. Также в ряде стран была отменена плата за ЖКХ.

Самым пострадавшим регионом в результате пандемии стала Латинская Америка, где совокупное благосостояние в долларовом эквиваленте упало на 12,8% из-за девальвации национальных валют. В России в первом полугодии 2020 года объем благосостояния на душу населения упал на 10,7%. Больше всего денег потеряли жители Бразилии (–24,4%).

К концу года доля общего благосостояния, сосредоточенного в руках 1% самого богатого населения, в России составит примерно 57%. В мире этот показатель в среднем составляет около 44%.

14 октября «Известия» опубликовали данные соцопроса россиян об уровне желаемого дохода для ощущения счастья. В среднем в месяц гражданам России достаточно для счастья 100–150 тыс. рублей. При этом москвичам нужно больше — 150–300 тыс. рублей в месяц.