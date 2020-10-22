Студенческое общежитие загорелось в Екатеринбурге

Около 250 человек эвакуировали из-за пожара в студенческом общежитии в Екатеринбурге. На место возгорания прибыли пожарные расчеты из нескольких районов уральской столицы.

По предварительным данным, горение началось на втором этаже общежития Уральского государственного горного университета. Дым заполнил первый этаж. Из здания вывели студентов и сотрудников вуза, сообщает ИА «Ура.ру».

Причины пожара пока не называются, на месте работают несколько пожарных расчетов.

Утром 22 октября сообщалось о пожаре в частной гимназии в Ярославской области. Возгорание произошло в здании кадетского корпуса. Из помещений эвакуировали 34 человека, в том числе 33 детей.