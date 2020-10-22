Прямой эфир

Студенческое общежитие загорелось в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 250 человек эвакуировали из-за пожара в студенческом общежитии в Екатеринбурге. На место возгорания прибыли пожарные расчеты из нескольких районов уральской столицы.

По предварительным данным, горение началось на втором этаже общежития Уральского государственного горного университета. Дым заполнил первый этаж. Из здания вывели студентов и сотрудников вуза, сообщает ИА «Ура.ру».

Причины пожара пока не называются, на месте работают несколько пожарных расчетов.

Утром 22 октября сообщалось о пожаре в частной гимназии в Ярославской области. Возгорание произошло в здании кадетского корпуса. Из помещений эвакуировали 34 человека, в том числе 33 детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020