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Пожар произошел в кадетском корпусе гимназии в Ярославской области

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Свыше 30 человек эвакуированы из-за пожара в частной гимназии в Ярославской области. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Информация о пожаре поступила в 01:17 (совпадает с мск). Возгорание произошло в одноэтажном здании кадетского корпуса на территории частного образовательного учреждения «Православная классическая гимназия – пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия Лесняка» в Новоалексеевке городского округа Переславль-Залесский.

Уточняется, что из здания были эвакуированы 34 человека, в том числе 33 ребенка.

Возгорание локализовано на площади 272 кв. м. К тушению пожара было привлечено 29 человек и 12 единиц техники.

В августе сообщалось, что в Ульяновском районе Калужской области сгорело здание бывшей школы-интерната. Тогда в результате пожара никто не пострадал.

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