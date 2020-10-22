Пенсионер умер после падения из окна скандального пансионата в Уфе

Постоялец пансионата для престарелых людей и инвалидов «Моя семья», расположенного в поселке 8 Марта в Уфе, погиб после падения из окна второго этажа учреждения. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как установили следователи, 16 октября 81-летний мужчина попытался спуститься из окна второго этажа здания пансионата на улицу, но упал. В результате случившегося он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медиками помощь, на следующий день он скончался в больнице от полученных травм.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, исследованы условия проживания погибшего, допрашиваются постояльцы, руководство и персонал пансионата, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — сообщили в СК, уточнив, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за надлежащий уход за погибшим.

В начале октября уфимский пансионат «Моя семья» оказался в центре скандала, после того как сотрудница заведения опубликовала фото, на которых на незаправленных кроватях лежат раздетые пожилые люди. Женщина утверждала, что постояльцы спят без одеял, подушек, постельного белья, а иногда без матрасов. Руководство пансионата поспешило это опровергнуть, заявив, что кадры сделаны, когда сотрудники меняли белье и переодевали пенсионеров после купания.

Тем не менее прокуроры и следователи начали процессуальную проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами.

Как отметили в СК, в настоящее время следователи совместно с профильными надзорными и контрольными органами продолжают проводить проверки и следственные мероприятия и в филиале пансионата, расположенном в уфимском поселке 8 Марта, и в филиале организации в селе Зубово Уфимского района.