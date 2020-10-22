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Спасенный из плена пиратов украинец рассказал подробности освобождения

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Спасенный из плена пиратов в Нигерии украинский моряк Александр Балашов рассказал подробности освобождения при участии российского бизнесмена Олега Дерипаски. Интервью с Балашовым опубликовало «РИА Новости» в четверг, 22 октября.

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«Обратной связи от представителей нашей страны не было. Мы даже не могли им дозвониться. С нашей стороны были попытки написать во все инстанции и достучаться даже до президента нашей страны, которые остались безуспешными. Почему так, не могу сказать», — сказал Балашов.

Освободить захваченных полгода назад в пиратский плен моряков удалось благодаря участию российского бизнесмена Олега Дерипаски.

На морские суда Rio Mitong и Djibloho нигерийские пираты в Гвинейском заливе напали весной 2020 года. Пятерых пленных, среди которых трое россиян, один гвинеец и один украинец, они держали в палаточном лагере в джунглях, а их родственникам предложили внести выкуп, иначе заложников начнут убивать, напоминает «Украина.ру».

6 октября сообщалось, что трое российских моряков освобождены. Они находились на территории Нигерии. Тогда отмечалось, что добиться освобождения удалось в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании.

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