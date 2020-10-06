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Троих захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее моряков освободили

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Трое российских моряков, которые были захвачены пиратами в мае в Экваториальной Гвинее, освобождены. Они находятся на территории Нигерии. Об этом сообщили во вторник, 6 октября, рассказали в Российском профессиональном союзе моряков.

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«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов Rio Mitong и Djibloho», — цитирует сообщение ТАСС.

10 мая сообщалось, что пираты напали на судно Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи, а также атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе. В результате были похищены не менее трех россиян, еще двое получили ранения, передает RT.

18 сентября посольство России в Камеруне сообщило, что компания-судовладелец ведет с пиратами переговоры о выкупе, сообщается на сайте kp.ru.

21 сентября британская компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что трех захваченных россиян угрожают убить.

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