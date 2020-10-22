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Алтайский минздрав пообещал решить проблему со скоплением тел умерших

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Минздрав Алтайского края решит проблему со скоплением тел умерших от коронавирусной инфекции в подвале барнаульской больницы путем открытия резервных моргов и привлечения студентов-патологоанатомов. Об этом в четверг, 22 октября, рассказал главный патологоанатом региона Владимир Климачев в своем видеообращении в Instagram.

Представитель ведомства уточнил, что тела пациентов скопились из-за нехватки специалистов-патологоанатомов, поскольку закон диктует производить вскрытия в 100% случаях, а специалистов недостает. Кроме того, городская больница столкнулись с дефицитом камер для хранения тел. В этой связи руководство медучреждения приняло решение оборудовать специальную комнату, в которой поддерживается необходимая температура.

«В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс», — сказал Климачев.

На прошлой неделе в одной из больниц Таганрога тела умерших от COVID-19 пациентов не вывозили из отделения почти два дня. Начальник пресс-службы администрации города Елизавета Куповых объяснила, что такая ситуация возникла из-за большой нагрузки на медицинский персонал.

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