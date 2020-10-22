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Мишустин вручил награды медикам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медикам государственные награды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 22 октября, на сайте правительства.

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«Хочу в вашем лице поблагодарить всех врачей, всех медицинских работников – людей, которые каждый день заботятся о нашем здоровье, за то, что выбрали медицину делом своей жизни и отдаете ей всю свою энергию, знания и время», — сказал Мишустин на церемонии награждения. По его словам, профессия врача — очень важная и непростая.

Награды получили президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Бокерия награжден орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени, а Курцер получил из рук Мишустина Орден «За заслуги перед отечеством» второй степени.

Орден Александра Невского вручен директору Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Армаису Камалову, Орден Пирогова — врачу-пульмонологу Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Сергею Авдееву, главному врачу Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николаю Витько, ректору Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Сергею Багненко, отмечает ТАСС.

Медалью Луки Крымского, учрежденной президентом России в честь всех медработников и добровольцев, награждены фельдшер выездной бригады Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов, водитель автомобиля скорой медицинской помощи Домодедовской подстанции скорой Олег Дубов, акушерка родильного отделения Балашихинского родильного дома Олеся Карасенко, медсестры из Петербурга и Якутии Екатерина Миронова и Екатерина Саввинова.

Награды получили 27 медицинских работников.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин отметил 50 медиков почетными грамотами и благодарностями за борьбу с коронавирусной инфекцией.

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