В Иркутской области задержали сбежавших из колонии осужденных

Двое осужденных, сбежавших из колонии в Иркутской области, задержаны в Братске. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФСИН.

«Двое осужденных, отбывавших наказание в участке колонии-поселения при ИК-15 и скрывшихся 20 октября, задержаны 22 октября в Братске. В задержании принимали участие сотрудники ГУФСИН России по Иркутской области и полиции», — говорится в заявлении.

Сбежавшими оказались двое осужденных 1993 и 1995 годов рождения. Они отбывали наказание за совершение краж и мошеннических действий.

Сотрудники правоохранительных органов сразу предположили, что беглецы могли скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме, пишет «Газета.ру».

Главное управление МВД России по Иркутской области 12 октября сообщило, что также разыскивает двоих осужденных, совершивших побеги из тюрем в Усть-Куте и Ангарске.