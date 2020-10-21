В Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключенных

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения, находящейся при исправительной колонии №15 в Иркутской области. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба Главного управления ФСИН по региону.

«20 октября 2020 года сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-15 (Ангарск) обнаружено отсутствие осужденных Лиханова Николая Николаевича 1993 года рождения и Сентякова Анатолия Васильевича 1995 года рождения. Осужденные отбывают наказание за совершение краж и мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Ведется поиск беглецов, по данным ГУФСИН, они могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.

В колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.

21 августа из этой же колонии-поселения совершил побег 61-летний Николай Грачев, который отбывал наказание за грабеж. Его поиски продолжаются.