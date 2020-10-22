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Названы российские цены на премиальный кроссовер Cheryexeed TXL

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Премиальный китайский кроссовер Cheryexeed TXL будет доступен на российском рынке по цене от 2 249 900 рублей до 2 399 900 рублей без учета скидок и акций. Об этом стало известно 22 октября во время онлайн-презентации новинки.

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В базовую комплектацию автомобиля войдут кондиционер, центральный замок, передние подушки безопасности, электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Топовая комплектация отличается 19-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами, панорамной крышей, системой кругового обзора и передними датчиками парковки, подрулевыми переключателями передач, системой контроля слепых зон, функцией автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом.

Опционально TXL можно оснастить люком с электрическим приводом, обогревом рулевого колеса, электроприводом передних сидений, боковыми подушками и шторками безопасности, камерой заднего вида и электрическим приводом задней двери.

Модель будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Мощность силового агрегата составляет 186 л.с. Мотор разработан специалистами концерна Сhery и австрийской компании AVL.

С таким силовым агрегатом кроссовер сможет разогнаться до 100 км/ч за 9,8 с. Расход топлива у машины в смешанном режиме не превышает 7,8 л на 100 км, а в городском цикле — 10,2 л.

3 сентября сообщалось, что новый кроссовер Exeed TLX прошел серию краш-тестов, организованную китайским центром оценки безопасности C-NCAP.

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