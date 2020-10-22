Песков назвал темы прошедшего съезда РСПП

Темами прошедшего накануне съезда Российского союза промышленников и предпринимателей стали адаптация бизнеса к эпидемиологическим и экологическим угрозам. Об этом в четверг, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поднималась ли на съезде с участием президента страны Владимира Путина тема «Норильского никеля», где в мае произошел разлив топлива.

«Норникель» вообще не упоминался, хотя про экологию говорили. Говорили про Парижскую конвенцию. Говорили про неизменность правил для бизнеса, про отношения бизнеса и силовых ведомств. вот, наверное, круг вопросов, который затрагивался в закрытой части», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в ходе съезда не обсуждали новые меры поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Нет. Речь шла о том, что бизнес адаптирует себя к эпидемиологическим угрозам. Но в отсутствие каких-то системных ограничений на работу бизнеса, бизнес продолжает работу и адаптируется», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне в ходе совещания Путин отметил, что предприниматели вместе со специалистами должны выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Российский лидер также указал на необходимость разворачивать вакцинацию против коронавируса по всей стране. Он призвал бизнес включаться в производство вакцин.