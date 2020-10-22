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В Румынии из кроссовера Duster сделали пикап

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Румынская компания Dacia выпустила пикап на базе кроссовера Duster. Об этом 22 октября сообщает Drom.

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Автомобиль создан при участии специалистов кузовного ателье Romturingia. Отмечается, что модель на 19 мм короче кроссовера. Внутренняя длина грузового отсека составляет 1,65 м. Такой Duster может перевозить до 500 кг груза. У отсека есть крышка, выполненная из композитных материалов. В нее же встроен центральный стоп-сигнал.

Пикап Dacia Duster оснащается 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 115 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Согласно официальным данным, средний расход топлива в смешанном цикле составляет 4,93 л/100 км.

Для автомобиля доступен только белый цвет кузова. В комплектацию входят 16-дюймовые колесные диски, две передние подушки безопасности, электронная система стабилизации и ассистент при старте в гору. Цена пикапа в Румынии составляет €22 546 (2 059 000 рублей).

29 сентября сообщалось, что Dacia представила новые модели Logan, Sandero, а также версию Sandero Stepway.

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