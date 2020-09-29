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Groupe Renault выпустила новые Logan и Sandero

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Румынская компания Dacia, входящая в Groupe Renault, представила 29 сентября новые модели Logan, Sandero, а также версию Sandero Stepway.

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В основе моделей лежит модульная платформа CMF-B альянса Renault–Nissan, на которой также построены хетчбэк Renault Clio, кроссоверы Renault Captur и Nissan Juke для европейского рынка.

От предшественника новый Sandero, как и седан Logan, можно отличить благодаря более покатому лобовому стеклу, новой передней светодиодной оптике, а также измененной решетке радиатора.

Автомобили могут комплектоваться системой предупреждения об объектах в слепой зоне, ассистентом помощи при парковке, мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве дополнительных опций покупателям предложат климат-контроль, бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз, камеру заднего вида, подогрев передних сидений.

В линейку двигателей вошли три бензиновых агрегата мощностью 65, 100 и 130 л.с. Также автомобили получили два турбодизеля мощностью 90 и 115 л.с.

7 августа сообщалось, что компания Renault тестирует в России новый кроссовер Duster.

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