Работу специалистов по питанию предложили организовать в школах Приамурья

В Амурской области предложили организовать работу диетсестер и технологов школьного питания. Об этом пресс-служба Заксобрания региона сообщает в четверг, 22 октября.

Идею представила замминистра образования и науки Елена Большунова во время обсуждения доклада об организации школьного питания. Также есть другая подобная инициатива — разработать программы по формированию культуры здорового питания у детей, педагогов и родителей, пишет Амурская Служба Новостей.

По словам Большуновой, после масштабного мониторинга образовательных учреждений в октябре жалоб на питание не выявлено. Специалисты часто посещают школы в районах и селах региона — питание там качественное и достаточно калорийное, заявила замминистра.

Сейчас прорабатывается вопрос о закупке 11 специальных транспортных средств для развоза горячего питания в малокомплектные школы.

15 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов в них. Доклад по результатам необходимо будет предоставить до 15 ноября.

В январе Путин заявил, что все ученики начальных классов в российских школах должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Позже он выступил за ужесточение требований к поставкам питания и ответственности при допуске нарушений.