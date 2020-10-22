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Курские власти предлагают БелАЗу разместить в регионе мощности

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Администрация Курской области выступила с предложением в адрес ОАО «БелАЗ» использовать регион как площадку для размещения производства самосвалов и транспортного оборудования.

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В качестве площадки может быть рассмотрена особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Железногорске. Ее градообразующее предприятие – АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева».

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на свои источники, «БелАЗ» вполне может заинтересоваться этой ОЭЗ, поскольку в соседних регионах расположены горно-обогатительные комбинаты, такие, как АО «Лебединский ГОК» (Губкин), АО «Стойленский ГОК» (Старый Оскол) и ООО «ГОК Задонский» (Липецк). Это должно положительно сказаться на логистике.

Сроки реализации проекта могут сократить развитая транспортная и инженерная инфраструктуры, федеральные налоговые льготы и кураторство корпорации развития Курской области.

Агентство напоминает, что в сентябре администрация Курской области подписала соглашение с руководством Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

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