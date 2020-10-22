Уникальный пешеходный фонтан создали в Арзамасе

В Арзамасе в Нижегородской области появился уникальный пешеходный фонтан, единственный в регионе. Его установили на площади 1 Мая, которую благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как пишет ИА «НьюсНН», на протяжении 18 лет на месте нового фонтана стоял классический фонтан с чашей. Однако за эти годы он пришел в негодность.

Для благоустройства площади были выбраны нестандартные решения. Проект разрабатывали с учетом мнений местных жителей, которые собирали во время общественных обсуждений и опросов в социальных сетях. На наведение порядка из бюджетов разных уровней в общей сложности выделили 35 млн рублей.

Глава региона Глеб Никитин рассказал, что за последнее время в Арзамасе реализовали несколько крупных проектов благоустройства. Созданы комфортные зоны отдыха для местных жителей и туристов. И это очень важная часть развития города, который, по сути, является историческим поселением.

В начале октября сообщалось, что в Арзамасе планируют построить центр культурного развития в рамках нацпроекта «Культура». Это сделают в рамках очередного развития паломническо-туристического кластера «Арзамас–Дивеево–Саров».