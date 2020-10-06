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Центр культурного развития построят в Арзамасе за 359 млн рублей

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В Арзамасе появится центр культурного развития. Проект строительства получил положительное заключение экспертизы. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура». Строительство этого объекта — очередной этап развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

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Как пишет ИА «НьюсНН», в центре будет пять групп помещений: спортивная, клубная, зрелищная, административная и хозяйственная. Здание будет вмещать порядка 987 человек.

В зрелищную группу войдет зрительный зал на 500 мест с киноэкраном и подъемными механизмами для монтажа декораций. В клубные помещения включат два клуба по интересам, выставочный зал, вокальную студию, хореографический зал.

Спортивная группа включит зал для спортивных игр, раздевалки с душевыми, комнаты для инвентаря, кабинеты судей и тренерские. Здесь же расположатся театральная студия с подсобкой, зал хореографии и многофункциональный зал.

Строительство зала планируется завершить к 2021–2022 годам. Стоимость проекта оценивается в 359,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в Нижегородской области должны построить центр опережающей профессиональной подготовки в рамках нацпроекта «Образование». На цифровой платформе будут сопоставляться потребности работодателей и возможности образовательных организаций.

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