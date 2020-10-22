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Московская студентка упала ночью в яму для столба освещения и погибла

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Студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова умерла в результате падения ночью в яму для столба освещения, не имеющую ограждения. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ .

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По его данным, тело девушки обнаружил прохожий на Нижней Первомайской улице. Он сообщил об этом в полицию.

Предполагается, что девушка в темное время суток не заметила яму, которая не имела ограждения и была выкопана для столба освещения. Студентка упала туда и скончалась.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

23 августа в Воронежской области пять человек погибли, упав в сливную яму. Трагедия произошла на территории частного дома в Новоусманском районе. Все пострадавшие, в том числе двое детей, скончались до приезда скорой помощи.

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