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Саратовскую кондитерскую фабрику переводят в режим простоя

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Руководство Саратовской кондитерской фабрики приняло решение отправить в режим простоя почти 600 сотрудников. Предприятие приостанавливает свою деятельность со следующего понедельника, 26 октября.

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Как сообщили ИА «Взгляд-инфо» в региональном министерстве труда и социальной защиты, 22 октября центр занятости населения Саратова получил уведомление от АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» о принятии решения о временной приостановке работы по вине работодателя. Простой продлится до 31 декабря 2020 года.

Тем временем в одном из городских пабликов накануне появился пост сотрудника фабрики. Он утверждает, что директор предприятия Галина Свердлова приняла решение о простое из-за «отсутствия финансирования сырья и вспомогательных материалов и, как следствие, невозможности осуществления производства и сбыта продукции». Сотрудникам должны оплатить время простоя из расчета 2/3 зарплаты.

В этом году фабрике исполнилось 90 лет. Она производит продукцию под брендом Confashion. По данным Forbes, АО входит в группу компаний «Букет».

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