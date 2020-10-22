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«Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С»

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» продемонстрировал новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением. Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации, оказавшемся 22 октября в распоряжении «Известий».

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Устройство может использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая обработка больших объемов данных. Например, компьютер может быть установлен в мобильных центрах обработки данных или в качестве бортовой цифровой вычислительной машины.

Отличительной чертой разработки является отсутствие подвижных частей, подверженных поломкам из-за износа, таких как вентилятор. При этом выделяемое процессором тепло выводится на корпус устройства, что делает работу блока бесшумной и сводит к минимуму необходимость сервисного обслуживания.

Кроме того, компьютер обладает возможностью подключения до шести мониторов, что позволяет использовать его в мобильных ситуационных центрах, диспетчерских и других применениях, где отображаются большие объемы визуальной информации.

Также в ходе выставки на базе компьютера показали работу автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Папилон». На платформе Эльбрус ее точность увеличилась в среднем на 15–20% по сравнению с аналогами.

«Промышленный компьютер на базе процессора «Эльбрус-8С» позволяет создавать экономичные вычислительные узлы. Новинка Концерна «Автоматика» обеспечивает выполнение любых современных задач в самых сложных условиях и будет незаменима в энергетической и транспортной отраслях, а также в силовых ведомствах», — рассказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Отмечается, что новый продукт «Ростеха» имеет сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности и энергетической отрасли.

9 октября стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал систему групповой связи «Гончак», позволяющую совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи. Система пригодится для групп спасателей, спортсменов, охотников и туристов.

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