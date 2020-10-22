Страны вводят дополнительные меры против COVID-2019

В итальянском регионе Лацио с пятницы будет действовать комендантский час. Временное ограничение вводится на один месяц. Школьников частично переведут на дистанционное обучение. 75% лекций в университетах будут проходить онлайн.

Власти Греции назвали ситуацию из-за COVID-19 критической. В Кастории введён карантин, уровень опасности — красный. Закрыты почти все социальные и коммерческие объекты.

За введение ограничений по всей стране выступил премьер Польши. Почти половина страны объявлена «красной зоной». Школьников перевели на удалёнку, закрыли фитнес-клубы и бассейны.

Эпидобстановка осложнилась в Сербии. Медики не исключают введения чрезвычайного положения.

В Хорватии рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Нарушителей антикоронавирусных правил власти решили штрафовать.