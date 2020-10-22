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Специалист Минздрава призвал не делать компьютерную томографию «на всякий случай»
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Специалист Минздрава призвал не делать компьютерную томографию «на всякий случай»

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Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин заявил 22 октября, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача.

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«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что, если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», — приводит «РИА Новости» слова Тюрина.

Он отметил, что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты.

Профессор призвал граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай», чтобы ее могли пройти пациенты, которым она действительно нужна по показаниям.

«КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», — добавил Тюрин.

В начале августа бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что процедура компьютерной томографии легких создает высокую лучевую нагрузку и ее не стоит проходить без назначения врача.

Кроме того, в том же месяце, врачи сообщили, что частые процедуры компьютерной томографии могут привести к онкозаболеваниям, поражению отдельных органов и нарушениям в работе иммунной системы, пишет «Газета.ру».

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