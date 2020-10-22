Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи сообщило о 13 случаях смерти в стране после обязательных прививок от гриппа. Эту информацию ведомство распространило в четверг, 22 октября.

Отмeчается, чтo пeрвый лeтальный случaй прoизошел 16 oктября в гoроде Инчхон, гдe вскoре пoсле вaкцинации скончался 17-лeтний шкoльник. Зaтем пoследовали аналoгичные случaи в Сeуле, прoвинции Кенгидо и других рeгионах. Бoльшинство умeрших — люди пожилoго вoзраста, пeредает ТАСС.

По данным медиков, по меньшей мере в шести случаях расследование не выявило прямой связи между вакцинацией и смертью людей. Проверка на вероятность анафилактического шока, который является одним из наиболее распространенных побочных эффектов, также показала отрицательный результат. При этом в вакцинах не обнаружено токсичных веществ

В связи с этим в министерстве здравоохранения страны полагают, что нет причин для прекращения вакцинации от гриппа, которая является обязательной в этом году на фоне пандемии COVID-19.

Ранее власти выяснили, что около пяти миллионов доз вакцин от гриппа в Южной Корее могли испортиться из-за неправильного хранения, однако посчитали, что это не повлияло на их качество и эффективность.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что доброволец, участвующий в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca, скончался в Бразилии.