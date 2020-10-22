Волков высоко оценивает свои шансы в бою с Харрисом

Российский боец смешанного стиля Александр Волков высоко оценивает свои шансы на победу в бою с американским тяжеловесом Уолтом Харрисом, который пройдет в рамках турнира UFC 254 на бойцовском острове.

Российский боец рассказал, что готовился к поединку в обычном режиме.

Бой Волков–Харрис будет предшествовать главной схватке вечера, где за звание чемпиона в легком весе UFC сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастина Гэтжи.

Бои мэйн карда покажет в прямом эфире 24 октября РЕН ТВ.