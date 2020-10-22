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У аллергии и коронавируса обнаружили одинаковые симптомы

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Симптомы сезонной аллергии: кашель и затрудненное дыхание можно спутать с признаками коронавирусной инфекции. Если такое состояние повторяется у человека из года в год, скорее всего, это обострение аллергического заболевания, заявила в четверг, 22 октября, в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

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В осенний период запустить аллергию может холодный воздух. Он является триггером, а аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок, объяснила врач. Специфические для осени аллергены — это плесневые грибы и пылевые клещи.

«Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма», — отметила Рыжих.

Аллергики, безусловно, тоже могут заразиться коронавирусом, но, как подчеркнула специалист, они в целом меньше подвержены вирусным заболеваниям, так же, как и онкологическим. Это по словам аллерголога-иммунолога, связано с тем, что у них много так называемого иммуноглобулина.

Однако, чтобы не спутать аллергические реакции и COVID-19, нужно обратиться к специалисту, заключила медик.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили о важности поддержания определенной температуры воздуха в помещениях, поскольку переохлаждение из-за перепадов температуры в осенне-зимний период ведет к снижению иммунитета.

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