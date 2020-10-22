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Басилашвили рассказал о самочувствии Крючковой

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Народный артист СССР Олег Басилашвили в среду, 21 октября, рассказал телеканалу «Звезда» о самочувствии актрисы Светланы Крючковой, госпитализированной в одну из петербургских больниц 20 октября.

«Я с ней говорил по телефону несколько дней назад, вчера или позавчера… Она сказала, что прекрасно себя чувствует», — рассказал актер.

О госпитализации 70-летней Светланы Крючковой стало известно 20 октября, однако причина обращения актрисы к врачам не называется. Как сообщает телеканал «360», сама она заявила, что была у врачей на прошлой неделе, но не уточнила, по какой причине. Она отметила, что чувствует себя хорошо и продолжит выступать в театре.

Несколько лет назад у Крючковой был диагностирован рак легких, но после курса лечения артистка вернулась на экраны. Она перенесла более десятка операций, две тяжелые травмы и клиническую смерть.

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова — актриса театра, кино и озвучивания, лауреат премии «Ника». Наиболее известна ее роль Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена».

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