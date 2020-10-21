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Актрису Светлану Крючкову госпитализировали в Петербурге

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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова попала в больницу в Санкт-Петербурге. Об этом она в среду, 21 октября, рассказала Федеральному агентству новостей.

Подробностей о своем состоянии 70-летняя актриса не сообщила.

Несколько лет назад у Крючковой был диагностирован рак легких, но после курса лечения артистка вернулась на экраны. Она перенесла более десятка операций, две тяжелые травмы и клиническую смерть.

Светлана Крючкова родилась в Кишиневе 22 июня 1950 года. До поступления в школу-студию МХАТ в 1969 году работала в разных местах, была слесарем-сборщиком, оператором вычислительного центра, старшим препаратором в сельхозинституте. В театральные вузы Москвы поступала с 1967 года. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского Художественного театра. В 1975 году вышла замуж за кинооператора Юрия Векслера и переехала в Ленинград.

С октября 1975 года является актрисой Большого драматического театра и живет в Санкт-Петербурге. Все эти годы активно снималась в кино, в том числе в фильмах «Чучело» (1983), «Царская охота» (1990), «Исповедь незнакомцу» (1994), «Утомленные солнцем» (1994), «Брежнев» (2005), «Ликвидация» (2007), «Шерлок Холмс» (2013) и др.

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