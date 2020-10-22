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Экипажи Ил-76 отработали бомбометание под Тверью

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Экипажи самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России в рамках контрольной проверки отработали бомбометание и стрельбу из авиационных пушек в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в четверг, 22 октября.

В ведомстве уточнили, что наземные цели обозначали легкобронированную и автомобильную технику условного противника. Кроме того, было отработано «десантирование расчетов десантного обеспечения с практической выброской личного состава».

Десантники прыгали с высоты 900 м, а боевое применение техники выполнялось на высотах от 300 до 1000 м на скорости свыше 500 км/ч.

В полетах участвовали экипажи Тверского, Псковского и Ивановского авиационных полков, при этом в состав экипажей вошли и молодые летчики, и штурманы, выпускники 2018–2019 годов. Каждый экипаж выполнил не менее трех вылетов на боевое применение.

Ранее, 14 октября, в Минобороны сообщили, что два российских ракетоносца Ту-160 совершили 12-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

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