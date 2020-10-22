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РФ подпишет контракт на броневики «ВПК-Урал» со страной Ближнего Востока

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«Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») планирует подписать первый экспортный контракт на бронеавтомобили «ВПК-Урал» с одной из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании Александр Красовицкий.

По его словам, на данный момент обсуждаются параметры контракта. Машины уже прошли успешные испытания на территории заказчика, в том числе в пустыне при жаре до 45 градусов. Предположительно, поставки начнутся до конца года.

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Ранее интерес к новому бронеавтомобилю также проявило Минобороны России. В ходе учений «Кавказ-2020» военные протестировали «ВПК-Урал» в розыгрыше тактических эпизодов. В пресс-службе компании отметили, что бронеавтомобиль выполнил все возложенные на него задачи и отработал их без отказов.

Впервые «ВПК-Урал» представили на форуме «Армия-2019». Бронеавтомобиль с колесной формулой 4х4 разработан на основе коммерческого шасси автомобиля «Урал». Кроме того, для создания машины применялись компоненты, созданные в ходе инициативной разработки.

Полная масса «ВПК-Урал» составляет 14,5 т, он способен развивать скорость около 100 км/ч и перевозить 12 человек. Машина оснащена российским дизельным двигателем ЯМЗ-336, выдерживает попадание 7,62-миллиметровых бронебойных пуль, а также способна выдержать подрыв взрывного устройства с массой взрывного вещества до 6 кг.

В августе сообщалось, что серийные поставки новейших бронеавтомобилей К-4386 «Тайфун-ВДВ» в российскую армию могут начаться уже в этом году. В компании в преддверии форума «Армия-2020» рассказали, что машина уже прошла госиспытания и в данный момент ожидает присвоения литеры «О1», после чего начнется ее серийное производство.

2 августа источники в российском военном ведомстве рассказали «Известиям», что разведывательные подразделения и части специального назначения ВДВ первыми получат новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

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