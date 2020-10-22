Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания

Специалиста Роспотребнадзора после обследования продуктов питания не нашли образцы коронавируса нового типа. Об этом в среду, 21 октября, сообщил ТАСС.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

Из исследованных более 135 тыс. поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах. Положительные находки составляют всего 0,13% от общего числа проб.

18 сентября Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования на наличие РНК коронавируса в образцах продуктов питания и не обнаружил возбудителя инфекции ни в одном из 1 677 изученных видов продукции. Речь идет о замороженных овощах и фруктах, а также о мясе и мясосодежращих продуктах. Особое внимание эксперты уделяли исследованию продукции, собранной вручную, как наиболее подверженной контакту с патогеном.

15 сентября глава службы Анна Попова на заседании президиума Российской академии наук (РАН) представила презентацию, в которой отражены результаты исследований воды и пищевых продуктов, проведенных во всех регионах России. В ходе их изучения было выявлено 46 случаев нахождения в продуктах и воде коронавируса. В том числе было выявлено 17 положительных образцов в смывах с поверхностей и 29 других положительных находок.

При этом, по словам Поповой, Роспотребнадзор провел 8,9 тыс. исследований в ходе отработки алгоритма изучения циркуляции нового коронавируса в окружающей среде, во всех случаях положительных результатов не выявлено.

По данным на 21 октября в России выявлен 1 447 335 подтвержденных случаев коронавируса, скончались 24 952 человека, выздоровели 1 096 560 пациентов.

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