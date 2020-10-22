Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Полиция в грузинском Зугдиди освободила 43 заложника
Общество
В МВД выступили резко против инициативы Минфина реформировать силовой блок
Общество
В Минтруде отказались от изменений в ТК в рамках «регуляторной гильотины»
Наука
«Роскосмос» планирует создать группу спутников вместе с частным партнером
Спорт
Домашние матчи «Спартака» до особого распоряжения будут проходить без зрителей
Сюжет:

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалиста Роспотребнадзора после обследования продуктов питания не нашли образцы коронавируса нового типа. Об этом в среду, 21 октября, сообщил ТАСС.

Спасти и сохранить: власти пообещали не вводить новый карантин
В деловых и политических кругах приветствуют такое решение

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

Из исследованных более 135 тыс. поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах. Положительные находки составляют всего 0,13% от общего числа проб.

18 сентября Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования на наличие РНК коронавируса в образцах продуктов питания и не обнаружил возбудителя инфекции ни в одном из 1 677 изученных видов продукции. Речь идет о замороженных овощах и фруктах, а также о мясе и мясосодежращих продуктах. Особое внимание эксперты уделяли исследованию продукции, собранной вручную, как наиболее подверженной контакту с патогеном.

15 сентября глава службы Анна Попова на заседании президиума Российской академии наук (РАН) представила презентацию, в которой отражены результаты исследований воды и пищевых продуктов, проведенных во всех регионах России. В ходе их изучения было выявлено 46 случаев нахождения в продуктах и воде коронавируса. В том числе было выявлено 17 положительных образцов в смывах с поверхностей и 29 других положительных находок.

При этом, по словам Поповой, Роспотребнадзор провел 8,9 тыс. исследований в ходе отработки алгоритма изучения циркуляции нового коронавируса в окружающей среде, во всех случаях положительных результатов не выявлено.

По данным на 21 октября в России выявлен 1 447 335 подтвержденных случаев коронавируса, скончались 24 952 человека, выздоровели 1 096 560 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020