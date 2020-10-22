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В МВД выступили резко против инициативы Минфина реформировать силовой блок

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Министерство внутренних дел выступает резко против и негативно оценивает инициативу Минфина о реформе силового блока. Об этом «Известиям» рассказал источник в МВД.

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Как писали «Известия», ранее Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того, ведомство рекомендовало сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет. Копия соответствующего письма Совета безопасности в МВД есть у «Известий».

Оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно — это 3% отведенной на их содержание суммы, посчитали опрошенные «Известиями» эксперты.

Похожие предложения Минфин сделал также для Минобороны и Росгвардии. Копии документов также есть в распоряжении «Известий». Так, финансовое ведомство выступило с инициативой сократить численность войск, увеличить необходимый для выхода на пенсию срок выслуги лет, отменить индексации пенсионных выплат и сэкономить на питании.

В Минобороны не согласились с предложениями Минфина, назвав их неприемлемыми. Там также отметили, что эти инициативы приведут к «нулевому» экономическому эффекту.

В пресс-службе Минфина не ответили на запросы «Известий» о причинах предложенных ведомством реформ.

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