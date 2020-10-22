В Минтруде отказались от изменений в ТК в рамках «регуляторной гильотины»

В Минтруде решили отказаться от разработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» в рамках «регуляторной гильотины». Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве, добавив, что документ должен был систематизировать действующие нормы.

Законопроект был разработан этой осенью, он стоял в плане законопроектной деятельности правительства на текущий год. Трудовой кодекс предлагалось дополнить новым разделом «Обязательные требования в сфере труда», где прописать: что подразумевают эти требования, их перечень, а также порядок их установления, изменения или отмены. В том числе речь идет об условиях работы, трудовых правах и их защите, организации охраны труда, возмещении ущерба при нарушении правоотношений.

В середине сентября документ был направлен на общественную экспертизу. А 7 октября Минэкономразвития дало отрицательное заключение об оценке его регулирующего воздействия. Как пояснили в министерстве, предлагаемый перечень не несет фактической нормативной нагрузки, так как представляет собой обобщенные существующие обязательные требования.

Как сообщили «Известиям» в Минтруде, законопроект не вносил каких-то серьезных изменений в действующее законодательство, но в итоге было решено отказаться от дальнейшей работы над ним.

«По результатам проработки было принято решение дальнейшую работу по законопроекту приостановить, а из плана законопроектной деятельности документ предложено исключить», –– пояснили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) законопроект назвали попыткой подменить весь Трудовой кодекс и лишить людей трудовых прав. Как сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков, федерация выступает категорически против принятия законопроекта Минтруда. По его словам, отрицательный отзыв на него ФНПР направит в Минтруд в ближайшее время.

По его словам, принятие законопроекта привело бы к отмене ряда действующих норм, которые сегодня регулируют соблюдение прав трудящихся и контроль за работодателями.

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