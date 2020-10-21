У офиса правящей партии Грузии произошла стрельба

Стрельба произошла в городе Дманиси на юге Грузии возле офиса правящей в стране партии «Грузинская мечта». Об этом сообщил портал Imedinews в среду, 21 октября.

Уточняется, что вооруженные люди ворвались в офис партии, затем произошла перестрелка.

В результате инцидента четыре человека были ранены. Один из пострадавших, предположительно, является сторонником правящей партии. По имеющейся информации, нападавшие были пьяны. Другие подробности не приводятся.

На месте происшествия работают правоохранители, ведутся следственные действия.

31 октября в Грузии выберут новый парламент. Правящая партия «Грузинская мечта», которая придерживается евроатлантического пути развития Грузии, рассчитывает победить в третий раз подряд. Ранее она становилась лидером в избирательных кампаниях 2012 и 2016 годов.

Главную силу оппозиции представляет «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, который объявил, что в случае успеха займет пост главы правительства.