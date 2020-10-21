Несколько улиц в Тарусе получат исторические названия

Улицам Тарусы вернут их исторические названия. В частности, улицу Ленина переименуют в Калужскую, вместо Карла Маркса будет улица Полевая, а Пионерская опять станет Огородной. Идею врио главы администрации Тарусского района Руслана Смоленского поддержали городские депутаты.

Предлагаемый проект не ставит под сомнение и не дает никаких оценок историческим деятелям или процессам, передает газета «Весть». В Тарусе будет создан штаб по проведению организационной и информационно-разъяснительной работы по переименованию.

Как сообщалось в августе, автопробег «История малых рек» добрался до Калужской области. Добровольцы расчистили устье реки Тарусы. Субботник проводился в месте впадения малой реки в Оку. По словам активистов, мусора на берегу оказалось сравнительно немного. Помимо уборки, добровольцы взяли пробы воды.