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Несколько улиц в Тарусе получат исторические названия

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Улицам Тарусы вернут их исторические названия. В частности, улицу Ленина переименуют в Калужскую, вместо Карла Маркса будет улица Полевая, а Пионерская опять станет Огородной. Идею врио главы администрации Тарусского района Руслана Смоленского поддержали городские депутаты.

Предлагаемый проект не ставит под сомнение и не дает никаких оценок историческим деятелям или процессам, передает газета «Весть». В Тарусе будет создан штаб по проведению организационной и информационно-разъяснительной работы по переименованию.

Как сообщалось в августе, автопробег «История малых рек» добрался до Калужской области. Добровольцы расчистили устье реки Тарусы. Субботник проводился в месте впадения малой реки в Оку. По словам активистов, мусора на берегу оказалось сравнительно немного. Помимо уборки, добровольцы взяли пробы воды.

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