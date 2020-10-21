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Водитель в Подмосковье в ходе дорожного конфликта выстрелил в оппонента

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В Московской области участник дорожного конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся на автомобиле Range Rover. Об этом в среду, 21 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

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Конфликт между двумя водителями произошел в селе Немчиновка Одинцовского городского округа. «Один причинил другому огнестрельные ранения из травматического оружия и скрылся с места происшествия», — приводит слова представителя правоохранительных органов агентство городских новостей «Москва».

Полиция ввела план «Перехват» и разыскивает машину, на котором скрылся стрелявший.

Накануне сообщалось, что полицейские задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов, пишет «Москва 24».

Во время осмотра места жительства 64-летнего жителя Домодедово правоохранители обнаружили и изъяли 378 предметов, похожих на патроны различного калибра для огнестрельного оружия, а также две единицы охолощенного оружия, пригодных для производства выстрелов изъятыми патронами.

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