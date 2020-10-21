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Футбольные матчи в Москве пройдут без зрителей с 13-го тура РПЛ

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Начиная с 13-го тура «Тинькофф ― Российской премьер-лиги» все игры в Москве будут проходить без зрителей. Причиной названо ухудшение эпидемиологической ситуации, сообщил 21 октября «Спорт-Экспресс».

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В следующие выходные в столице пройдет игра «Спартак»–«Ростов»

Высока вероятность, что матчи 12-го тура пройдут в столице со зрителями. В эти выходные в столице запланированы три встречи: «Динамо»–«Сочи», «Локомотив»–«Ротор» (24 октября) и ЦСКА–«Арсенал».

В Подмосковье другой матч 13-го тура, «Химки»–«Зенит», пройдет без зрителей, ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

Накануне футбольный клуб «Краснодар» уведомил «Тинькофф ― Российскую премьер-лигу» о выявлении в команде двух случаев заболевания коронавирусом.кв

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